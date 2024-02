Adolfo Brito assume a presidência da Assembleia do RS com entusiasmo

Adolfo Brito (PP), deputado estadual em seu oitavo mandato, assumiu a presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o ano de 2024. Com foco na preservação da água, irrigação e piscicultura, a gestão de Brito adotou o lema “RS Sustentável – Cada Gota Conta”.

Durante seu discurso de posse, Brito ressaltou a importância da união e do diálogo entre os poderes, destacando a necessidade de envolver prefeitos e a Emater em debates e reuniões pelo interior. Ele também se comprometeu a dar atenção às preocupações da oposição em relação aos impactos no meio ambiente, assegurando que o objetivo é desenvolver um projeto que permita aos agricultores acessar água dos açudes nos períodos de escassez de chuvas, sem prejudicar o meio ambiente.

“Quantas safras já perdemos? Nos últimos cinco anos foram três safras cheias praticamente. Vamos dar as mãos. Tenho convicção que estamos no caminho”, disse Brito em seu discurso de posse, enfatizando a necessidade de união e diálogo entre os poderes, e também recheado de momentos de emoção. Dentro disso, conclamou prefeitos e a Emater para participar dos debates, com “muitas e muitas reuniões pelo interior”.

Ao expressar gratidão à família como seu alicerce e a todos os políticos presentes, Brito não conseguiu conter as lágrimas, fazendo um emocionante agradecimento à esposa, filhos, netos e também ao pai, que trabalhava na limpeza pública municipal como servidor.

Brito nasceu em Posse do Caçador, que atualmente faz parte do município de Segredo. De origem humilde, teve diversas ocupações profissionais, como entregador de jornais, engraxate e locutor de rádio. Em 2013, concluiu sua graduação em tecnólogo em Processos Gerenciais. O parlamentar completará 74 anos em maio. Antes de seu primeiro mandato como deputado estadual, em 1994, Brito foi prefeito de Sobradinho.

Além disso, os demais membros da Mesa Diretora também tomaram posse. O presidente anterior, Vilmar Zanchin (MDB), agora ocupa o cargo de 2º secretário. Seguindo a tradição do Legislativo, o próximo presidente para 2025 será Pepê Vargas (PT), que assumirá o posto de 1º secretário. Existe um acordo entre as maiores bancadas para um revezamento na presidência do parlamento, portanto não haverá eleição para o cargo.

A cerimônia de posse contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB), do vice Gabriel de Souza (MDB), do senador Luis Carlos Heinze (PP) e autoridades do Judiciário. Brito também fez questão de saudar os prefeitos da região Centro-Serra, onde está localizado Sobradinho.

Confira a composição da Mesa Diretora para 2024: