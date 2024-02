Município fortalece parceria com médicos do Programa Mais Médicos

SAÚDE | O prefeito Leodegar Rodrigues recebeu em seu gabinete dois médicos clínicos-gerais que atendem em Novo Cabrais através do Programa Mais Médicos. São eles: Badie Humberto Daud Moreira, que atende há mais de quatro anos no Cortado, e Rodrigo Frare, em dois meses em atividade na Sede.

O encontro, acompanhado do secretário de Saúde, André de Lacerda, teve como objetivo fortalecer a parceria entre a gestão municipal e os profissionais de saúde, visando à melhoria contínua no atendimento à população. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para aprimorar o suporte médico oferecido à comunidade, bem como a implementação de ações preventivas e educativas.

Contrato renovado

Conforme o prefeito Leodegar Rodrigues, os médicos tiveram seus contratos renovados por mais quatro anos com a mudança de gestão do Governo Federal.

“O contrato do nosso médico que atende no interior (Cortado) encerraria em outubro do ano passado, mas conseguimos estender por mais quatro anos a sua permanência em Novo Cabrais. Ainda temos a agradecer à deferência de Paulo Pimenta (ministro-chefe da Secom), nosso aliado que intercedeu pelo município juntamente com os outros ministros do governo Lula, possibilitando a continuidade do Programa Mais Médicos e a abertura de uma vaga no posto de saúde da Sede”, disse o prefeito.

Dois profissionais atendem na região urbana e rural de Novo Cabrais através do Programa Mais Médicos. Arte: Gabriel Rodrigues/ PMNC

Sobre o Mais Médicos

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos, uma iniciativa do Governo Federal, retoma este ano com o objetivo de garantir atendimento médico nas regiões mais desassistidas do país.

Em Novo Cabrais, o programa foi implementado em 2016 no posto de saúde do Cortado, com atendimento da médica cubana Jaqueline Rodrigues, permanecendo até 2017.

De acordo com o secretário de Saúde, André de Lacerda, a presença desses profissionais em Novo Cabrais “tem sido essencial para suprir demandas em regiões que enfrentam dificuldades em garantir o acesso à saúde básica, contribuindo significativamente para a ampliação da cobertura de atendimento e a promoção de cuidados primários”.

“Novo Cabrais tem a satisfação de contar com o Programa Mais Médicos e com a presença destes profissionais, que desenvolvem seu trabalho com muita competência e seriedade no atendimento à nossa população. Antes da implementação do programa, nosso município vinha sofrendo com a alternância de profissionais – foram feitos vários concursos e processos seletivos e efetuado o aumento de salários, mesmo assim a rotação de médicos seguia grande. O Mais Médicos veio para suprir essa necessidade, possibilitando o acesso à saúde pública e de qualidade a municípios pequenos, como é o nosso caso, principalmente em localidades rurais e remotas” – Leodegar Rodrigues, prefeito.

Ao firmar essa parceria, a Administração Municipal reafirma o compromisso com a saúde da população cabraisense. “É fundamental unirmos esforços para garantir um serviço de saúde de qualidade à nossa comunidade. Os médicos do Programa Mais Médicos são peças-chave nesse processo, e a colaboração mútua é essencial para alcançarmos resultados ainda mais positivos”, destacou o secretário da pasta.

Badie Humberto (no canto à dir.) e Rodrigo Frare (ao fundo) visitam o gabinete do prefeito junto do secretário de Saúde, André de Lacerda. Foto: Aline Achterberg/ Divulgação

Investimento

Novo Cabrais investe R$ 64,8 mil ao ano para custeio dos profissionais do Programa Mais Médicos, sendo R$ 16,8 mil em vale-alimentação e R$ 48 mil em auxílio moradia.



O Governo Federal é responsável pela remuneração salarial dos profissionais, efetuada diretamente a eles.