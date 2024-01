AMA abre vagas para crianças da rede municipal para o projeto Harmonia Autista

A Associação Municipal dos Autistas (AMA), em parceria com a Secretaria de Educação (SMEd), convida crianças de 6 a 8 anos do ensino regular municipal a participar do Projeto Harmonia Autista, que tem como objetivo utilizar a musicalização como uma ponte para o mundo.

Este projeto, inicialmente destinado a crianças neurotípicas, criado pelo Governo Federal, preencheu as vagas destinadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelos associados da AMA, e agora abre vagas para alunos da rede municipal.

As aulas ocorrerão na sede da AMA, localizada na rua Júlio de Castilhos, 342. Para obter mais informações sobre o Projeto, os pais ou responsáveis podem entrar em contato pelo telefone (51) 9 9844 9370.