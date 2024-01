As famílias residentes nas áreas atendidas pelo CRAS Cidadania e Frota, cadastradas após as enxurradas, têm até o dia 30 de janeiro (próxima terça-feira) como prazo final para realizar a retirada das cestas básicas e kits de limpeza disponibilizados através da Defesa Civil do Estado.

Cerca de 170 famílias ainda não efetuaram o resgate de seu benefício.