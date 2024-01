Após acusação de abuso sexual, Inter reitera confiança na inocência de Hugo Mallo

O Inter divulgou um comunicado sobre o caso do lateral Hugo Mallo, acusado de abuso sexual antes de uma partida pelo Celta de Vigo, em 2019. A denúncia veio a público nesta terça-feira pelo jornal Ás e o espanhol será julgado no dia 11 de julho.

Em nota, o Colorado reiterou que tem total confiança na inocência do jogador. “Obteve do atleta a completa e veemente negativa acerca do conteúdo da acusação processada. Diante de tal situação, reportamos nossa plena confiança no jogador e juntamente com o staff do atleta, a partir da decisão de improcedência em primeira instância já consolidada, aguardaremos o desenrolar do processo com o resultado da medida recursal”, diz trecho do comunicado.

📝 Nossos jogadores relacionados para o confronto com o Guarany de Bagé. #VamoInter pic.twitter.com/Ot97ywrv0H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 30, 2024

Mallo foi relacionado pelo Inter para o jogo com o Guarany de Bagé e pode ser escalado pelo técnico Eduardo Coudet. O time de Chacho entra em campo nesta quarta-feira às 18h30min em Bagé e busca emendar duas vitórias seguidas no Gauchão.