Quarta-feira será de sol e calor no Rio Grande do Sul

Quarta-feira será de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. O mês de janeiro termina com períodos de céu claro e temperaturas mais altas do que nos últimos dias.

Cachoeira do Sul – ☀Claro ❄16ºC ☀33ºC ☔0.0mm 💨8 Km/h⬇



O calor será mais intenso na Fronteira Oeste. De acordo com a MetSul, uma massa de ar mais seca e quente atua no território gaúcho e causa essa situação.



Em Porto Alegre, o dia terá sol entre nuvens e a temperatura ficará entre 18ºC e 31ºC.



Veja as temperaturas mínimas e máximas para algumas cidades do RS:

Torres 19ºC / 27ºC

Caxias do Sul 14ºC / 27ºC

Ausentes 8ºC / 24ºC

Passo Fundo 17ºC / 30ºC

Santa Cruz 17ºC / 33ºC

Pelotas 17ºC / 31ºC