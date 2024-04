Grêmio terá três jogos por três competições diferentes nos próximos dias

Após engatar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Grêmio projeta uma sequência de três jogos por três competições diferentes, que será aberta na próxima terça-feira (23), contra o Estudiantes-ARG, pela Libertadores. Todas estas partidas serão disputadas fora de casa.

Depois do confronto com os argentinos, o Grêmio vai a Salvador enfrentar o Bahia, no sábado (27), pela quarta rodada do Brasileirão. Em 1º de maio, estará no interior do Paraná enfrentando o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil. Será o momento em que Renato Portaluppi vai colocar à prova o elenco gremista que ainda está sendo montado para a temporada.





— Estou rodando o grupo por uma questão de necessidade também, porque não dá. Não é possível jogar com a mesma equipe assim. Tem jogadores que estão bem, como o Galvão e o Franco, a gente tira porque chega a hora que a cabeça pensa e as pernas não ajudam mais — explicou o técnico.

— Para ter uma lesão é um piscar de olhos. Era fundamental fazer o dever de casa, conquistar mais três pontos e subir na tabela. Nos próximos três jogos, são três competições diferentes. Por isso é importante ter um grupo grande e bom. São três competições difíceis e a gente sempre entra para ganhar — ressaltou Portaluppi.

Para o próximo compromisso, a preparação do Tricolor teve início na manhã deste domingo (21). Para o jogo na Argentina, o treinador do Grêmio espera contar com Diego Costa e Pepê. Geromel e Kannemann, preservados do time titular na vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, devem estar à disposição para o jogo da Libertadores.



Sequência de partidas:

23/4: Estudiantes x Grêmio — Libertadores

27/4: Bahia x Grêmio — Brasileirão

1/5: Operário x Grêmio — Copa do Brasil









GZH