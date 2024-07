Aprovado o plano de trabalho para a construção da Ponte do Botucaraí

A Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu a notícia de que foi aprovado o plano de trabalho da Defesa Civil de Cachoeira do Sul para a construção de uma nova ponte no Rio Botucaraí. O valor aprovado é de R$ 2.594.512,25 e prevê uma ponte de concreto de 50 metros. No local existia uma ponte de madeira, que acabou sendo levada pela enchente do mês de maio. Após analisar o pedido, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional entendeu a necessidade de uma ponte de concreto no local.



Os laudos que embasaram o cadastramento dessa ponte no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) foram elaborados pela OS Engenharia, empresa contratada através de uma articulação da Cacisc junto à classe empresarial (Sindicato Rural, Sinmetel e Gabinete da Crise), sendo parceira da Prefeitura. A empresa emitiu laudo de 28 pontes vistoriadas.



4 PONTES APROVADAS – Além da Ponte do Botucaraí, está aprovado o plano de trabalho de mais três pontes: duas pontes no Bosque e uma no Irapuá. Agora, o próximo passo será a elaboração do projeto executivo pela Prefeitura. Ainda aguardam aprovação do plano de trabalho outras duas pontes e a recuperação de dois bueiros.