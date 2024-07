PSDB CONQUISTA EMENDA DE R$ 300 MIL PARA O HCB

O PSDB de Cachoeira do Sul entregou na última quarta-feira, 03/07, ao Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) uma emenda federal no valor de R$ 300 mil destinada pelo Deputado Federal Daniel Trzeciak (PSDB). O recurso deve ser aplicado em ações de custeio na média e alta complexidade da saúde local.



Estiveram no ato da entrega os vereadores Magaiver Dias e Marcelo Martins, o assessor parlamentar André Mariano, o coordenador adjunto da 8ª CRS – Coordenadoria Regional de Saúde Bruno Muller e o delegado regional Leandro Balardin.





“O deputado Daniel Trzeciak vem sendo parceiro do PSDB local, totalizando a destinação de R$ 800 mil reais e uma pá escavadeira para o município, são mais de R$ 1 milhão destinados para o nosso município. Agradeço ao Daniel pela parceria e pelo cuidado com a nossa Cachoeira”, destacou o vereador Magaiver.



Foto: Divulgação HCB