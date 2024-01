Balsa Deusa do Jacuí deixará de funcionar em fevereiro

A Balsa Deusa do Jacuí, responsável pelo transporte de veículos pesados entre a rua Moron e a Praia Nova do Rio Jacuí, estará fora de operação por cerca de 20 dias no mês de fevereiro.

De acordo com o proprietário da Estaleiro Naval Couto, Adroaldo Couto, será necessário levar a balsa para uma vistoria da Marinha na cidade de Taquari. Ele estima que pelo menos 3 dias serão necessários para o deslocamento da embarcação, ida e volta pelo rio Jacuí, e o restante do tempo será destinado a colocar a balsa em terra firme e realizar os procedimentos necessários para a vistoria.

Couto planeja que a balsa esteja de volta a Cachoeira até o final de fevereiro.