Na quarta-feira (24), a Prefeita Angela Schuh, juntamente com o vereador Dudu Moysés, realizou a entrega da chave de um novo carro para a Secretaria da Saúde. O veículo Chevrolet Ônix Plus 2023/2024 foi recebido pelo Secretário da Saúde, Paulo Gonçalves.

O investimento de R$ 99.500,00 foi feito por meio de uma emenda impositiva do vereador Dudu Moysés, e a empresa vencedora da licitação foi a Sponchiado Jardine.

Com essa aquisição, a frota da Secretaria Municipal da Saúde passa a contar com 23 veículos, que serão utilizados para o transporte de pacientes de Cachoeira do Sul. O novo carro já tem sua primeira viagem marcada para Pelotas na manhã desta quinta-feira.