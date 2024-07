Bloqueio de ruas em Cachoeira do Sul para poda de árvores.

Na tarde de hoje, (08) a Rua Moron, nas proximidades da Igreja Matriz, estará bloqueada para o tráfego de veículos. A interrupção se deve à poda de árvores realizada pela Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul, que visa a manutenção e a segurança das áreas arborizadas da cidade. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar transtornos.

Amanhã, os trabalhos de poda se deslocam para a Rua Conde de Porto Alegre, especificamente no trecho em frente à Padaria Pão de Açúcar.

A Secretaria Municipal de Obras orienta os moradores e comerciantes locais a se prepararem para o bloqueio temporário da via. A previsão é que as intervenções aconteçam durante o horário comercial, com a liberação da rua ao final dos serviços.

Rafa Bordignon