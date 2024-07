Rádio Cachoeira Retoma Transmissão das Sessões da Câmara de Vereadores

Cachoeira do Sul, 8 de julho de 2024 — A Rádio Cachoeira está de volta com a cobertura das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, os cidadãos poderão acompanhar as discussões e decisões dos seus representantes municipais, transmitidas pela frequência 94.7 FM, a partir das 20 horas.

O retorno das transmissões é uma oportunidade para que os cidadãos de Cachoeira do Sul participem mais ativamente da vida política da cidade, acompanhando de perto as deliberações e se inteirando sobre as propostas em discussão.

Fotos: Francis Soares