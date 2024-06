BM faz homenagens em todo o RS ao sargento morto em confronto em Caxias do Sul

Sirenes ligadas, luzes acesas e posição de respeito. Assim, forças de segurança de todo o Estado homenageiam, na noite desta quinta-feira, o sargento Fabiano Oliveira que, aos 47 anos, “tombou em serviço”, como é descrito no meio policial.



Oliveira foi atingido por um tiro de fuzil enquanto agia para impedir o assalto a um carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na noite de quarta-feira. O sargento chegou a ser socorrido por colegas e levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada no Hospital Pompeia.



Nesta quinta-feira, homenagens foram realizadas em diversas cidades gaúchas. Vídeos mostram o gesto de respeito dos “irmãos de farda” do sargento em cidades como Passo Fundo, Santa Maria, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Caxias do Sul.





Além das homenagens na noite de hoje, diversas autoridades também prestaram sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas do policial. Ainda na noite de ontem, o governador Eduardo Leite expressou seu pesar e seus agradecimentos. “Ingressando na Brigada Militar em 1997, o sargento Oliveira dedicou mais de duas décadas ao serviço da segurança pública, tendo levado até o fim seu juramento de colocar a própria vida em risco pela proteção da sociedade gaúcha”, disse.



O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, também lamentou. “Quando um policial tomba, toda sociedade perde. Meus pêsames à família, colegas e amigos neste momento de profunda dor”, escreveu em suas redes sociais.



Já o comandante geral da Brigada Militar no Estado, coronel Cláudio Feoli, prometeu que as forças de segurança trabalharão para que seja feita justiça. “A morte do herói sargento Fabiano Oliveira terá resposta à altura da agressão sofrida, com toda a força do Estado”.

Polícia mantém o cerco aos criminosos



Mesmo passadas mais de 24 horas desde o início do ataque criminoso a um carro-forte que transportava um valor milionário em dinheiro no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, as forças de segurança seguem com policiamento intensivo na busca pelos assaltantes.



Através de uma grande operação policial, com investigações agora coordenadas pela Polícia Federal, ocorre de forma conjunta com a participação da Brigada Militar, reforçada pela polícia de Choque, além da Polícia Civil, é feito o cerco aos criminosos.



Após a ocorrência ter iniciado no aeroporto, os assaltantes saíram do local com carros até chegar a uma área de mata, onde abandonaram reféns e fugiram. Com uso de aeronaves e um grande efetivo, o cerco foi mantido durante todo o dia e permanece durante a noite.