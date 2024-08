Brasil registra quase 4,7 mil tentativas por hora de golpes via aplicativos de mensagens ou telefonemas

O Brasil registrou 4.678 casos por hora de tentativas de golpe via aplicativos de mensagens ou ligações telefônicas nos últimos 12 meses, segundo uma pesquisa do Datafolha realizada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Essas fraudes, popularmente conhecidas como golpe do 0800, golpe da confirmação de compra ou golpe da falsa central de atendimento, envolvem uma comunicação (feita por mensagem ou ligação) em que um fraudador se passa por funcionário de alguma empresa e tenta convencer a vítima a comprar algo ou transferir dinheiro.



Olhando para um recorte mais especifico, a pesquisa mostra que foram 4.504 tentativas de golpes via aplicativos ou ligações somente envolvendo transferências ou boletos falsos.



Nesses casos, o fraudador se passa pelo funcionário de um banco que tenta confirmar uma tentativa de compra ou de transferência de dinheiro, geralmente de alto valor, e induz a vítima a fornecer dados da conta que podem resultar no furto de dinheiro.



A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 17 de junho com 2.508 entrevistados de todas as regiões brasileiras. O cálculo para projetar o número de casos levou em conta a proporção de pessoas que relataram terem sido vítimas de cada tipo de golpe nos últimos 12 meses e o tamanho total da população. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.









O Sul