Tratoraço em Cachoeira do Sul para apoiar o SOS AGRO RS

Cachoeira do Sul se juntou em nova mobilização do movimento SOS Agro, que têm ocorrido em todo o Rio Grande do Sul, com um “tratoraço” realizado na manhã desta terça-feira, em frente à rodoviária da cidade, às margens da BR-153.

A manifestação conta com a presença de dezenas de agricultores da região, que levaram seus tratores e maquinários agrícolas em um ato pacífico para expressar suas reivindicações, solicitando melhores condições de apoio do governo federal ao setor agrícola após as enchentes de maio.









Fotos: Francis Soares