Brigada Militar de Cachoeira do Sul efetua prisão em flagrante por violação de medida protetiva

Cachoeira do Sul, 31 de janeiro de 2024 – Na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h30min, a Brigada Militar de Cachoeira do Sul realizou a prisão de um indivíduo de 30 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Tupinambá.

Segundo informações recebidas através do número de emergência 190, a equipe foi alertada sobre a violação da medida protetiva. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o homem saindo da residência, portando um machado, supostamente utilizado para intimidar a vítima.

Diante dos fatos, o suspeito foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia de Polícia para a elaboração do auto de prisão em flagrante. Posteriormente, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, onde aguardará as providências legais cabíveis.