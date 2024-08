Brigada Militar recebe visita de pequeno admirador em Cachoeira do Sul

Na manhã de quarta-feira (21/8), o 35° Batalhão de Polícia Militar teve o prazer de receber a visita do jovem Cassiano Rodrigues Merline, de cinco anos, que nutre grande admiração pela instituição e aspira a ser policial. Acompanhado por seu pai, Vanderlei Merline, Cassiano conversou com os policiais e posou para fotos junto à viatura.

O 35° BPM sente-se honrado com tal visita, o que fortalece ainda mais a relação de confiança e admiração mútua entre a comunidade e a Brigada Militar.

“Brigada Militar, a caminho dos 200 anos.

Em situações de emergência, disque 190.”Comunicação Social 35° BPM