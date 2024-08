Defesa Civil emite alerta de chuva forte no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na noite desta quarta-feira (21) para o risco de chuva forte, com descargas elétricas e possibilidade de alagamentos em algumas regiões do Estado. As orientações vale até às 10h da quinta-feira (22).



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 14° e 20° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O órgão pediu também aos cidadãos que estão em casa que desliguem aparelhos elétricos da tomada, fechem portas e janelas, abriguem animais e permaneçam em local seguro. Aqueles que estiveram na rua ou trafegando, devem buscar abrigo caso sejam surpreendidos por tempo severo.



De acordo com a Metsul, uma frente fria está se aproximando do Estado e deve se chocar com a frente quente que atua em território gaúcho no momento. O choque entre esses dois sistemas meteorológicos é o fator que pode causar temporais nas regiões em vermelho no mapa.