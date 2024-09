Cachoeira conquista seu CRR para atendimento de autistas

Uma comitiva de Cachoeira do Sul esteve nesta semana com a Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, e sua equipe técnica para tratar da implantação do Centro Regional de Referência (CRR) em Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Cachoeira do Sul, cujo pedido estava protocolado há vários meses e aguardava parecer favorável do Governo do Estado. A boa notícia é que o pedido foi autorizado, e o município ganhará o serviço. Agora, falta apenas a assinatura do termo de compromisso e a publicação da portaria que autoriza sua implantação.

O encontro com Arita foi intermediado pela Prefeita Angela Schuh, após um pedido de auxílio feito pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPCD) e pela Associação de Amigos dos Autistas (AMA). Participaram do encontro, na última terça-feira, a vereadora Telda Assis, o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Rigon, a coordenadora do Te Acolhe, Daniela Von Rohr, a presidente da AMA, Bruna Azevedo, e a presidente e vice do CMDPCD, Alessandra Schultz e Elisângela Rodrigues.

O CRR é um serviço que oferece capacitação e matriciamento para os 12 municípios da 8ª CRS, além de atendimento técnico especializado para casos graves de autismo encaminhados pelos pontos focais do sistema de matriciamento. O CRR fortalece as redes de saúde, educação e assistência social, qualificando as equipes de cada município. O serviço será implantado em parceria com a AMA, que possui uma sala na Ulbra/Cachoeira. Atualmente, o atendimento aos autistas é realizado em Caçapava do Sul. Para a implantação deste serviço, o Estado destinará R$ 30 mil por mês.

Outra boa notícia – Outra conquista obtida nesse encontro foi a autorização do Governo do Estado para que o município, em conjunto com a AMA, apresente um projeto técnico para a implementação do Centro de Atendimento em Saúde (CAS), que atuará diretamente com terapias para autistas, através de uma equipe médica e multidisciplinar, com atendimentos gerenciados pelo Sistema de Regulação de Consultas Especializadas do SUS (Gercon). Para a implantação do CAS, a destinação mensal será de R$ 80 mil, e a contratação dos profissionais será feita diretamente pelas entidades.









Patricia Miranda