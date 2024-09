Alerta: Pai que pede ajuda para filho com câncer É GOLPE aplicado em várias cidades do Brasil

Circula nas redes sociais uma mensagem de apelo supostamente feita por Pedro Henrique, pai do pequeno Gabriel, diagnosticado com câncer de pulmão (carcinoma pulmonar). Na mensagem, Pedro afirma que está enfrentando uma situação desesperadora, pedindo ajuda financeira para arcar com o tratamento do filho. Entretanto, há fortes indícios de que essa história seja mais um golpe aplicado em diversas regiões do país.



O texto, que inicialmente parece comovente, foi identificado em diferentes cidades, como Sobral (Ceará), Curitiba (Paraná), São Paulo e outras localidades. O suposto pai utiliza informações como um pedido de doação via Pix para o número 51995497111, alegando morar em Cachoeira do Sul, mas a mesma história é relatada com variações mínimas em diferentes estados e cidades, com o golpista se apresentando como morador local.



A história contada é quase sempre a mesma: Gabriel foi abandonado pela mãe após o diagnóstico de câncer e, desde então, o pai luta sozinho para custear o tratamento, que inclui medicamentos caros como Brentuximabe 50mg (Adcetris), com um custo de R$ 18 mil por ampola. Em cada cidade, o golpista alega estar desempregado, com o Bolsa Família bloqueado, e enfrenta dificuldades financeiras extremas. Ele ainda oferece rifas como parte da estratégia para angariar dinheiro, como a de um ventilador e um ferro de passar.

Na postagem acima diz ser morador de Sobral no Ceará.

Na postagem acima, desta vez, diz ser morador de Curitiba.



Autoridades e usuários das redes sociais já estão alertando sobre a fraude, e é importante que todos fiquem atentos para não cair nessa armadilha. Esse tipo de golpe se aproveita da solidariedade e da boa vontade das pessoas para lucrar de forma desonesta. Caso veja uma mensagem similar pedindo doações, verifique cuidadosamente as informações antes de fazer qualquer tipo de transferência financeira.

Se você recebeu essa mensagem ou conhece alguém que recebeu, compartilhe este alerta. Não contribua com dinheiro sem antes confirmar a veracidade da situação. A melhor forma de ajudar quem realmente precisa é sempre buscando canais oficiais, como instituições de saúde ou ONGs que atuam diretamente no apoio a pessoas em tratamento médico.

Fique atento e ajude a divulgar este alerta para evitar que outras pessoas sejam enganadas por esse tipo de golpe.