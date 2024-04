Cachoeira recebe 288 kits do Programa “Mãe Gaúcha”

O município de Cachoeira do Sul recebeu nesta semana, em Santa Maria, 288 kits do “Mãe Gaúcha”, um Programa do Governo do Estado que distribui kits de enxoval para gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. A entrega foi feita pelo secretário de Estado de Assistência Social, Beto Fantinel, à diretora da SMIS, Daniele Meyer.

Serão contempladas gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com o pré-natal em dia, e que sejam inscritas no Cadastro Único, recebam o benefício do Bolsa Família ou estejam aguardando o deferimento da inscrição no programa.

Cada enxoval é composto por um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes, meias, além de uma bolsa maternidade.

Para fazer a entrega dos kits, a SMIS cruzará os dados com a Secretaria de Saúde e enviará as bolsas para os CRAS.

Foto: diretora Daniele e secretária Carin Ache (SMIS) apresentando os kits para a prefeita Angela Schuh