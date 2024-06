CACISC lança Núcleo Jovem e conecta histórias de sucesso com inovação.

A CACISC (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul) inaugurou oficialmente o núcleo CACISC Jovem, coordenado pela empresária Carolina Sleutjes, estabelecendo uma ponte entre a rica história da entidade e as novas gerações de empreendedores. O evento de lançamento trouxe à tona debates sobre novas tendências e tecnologias emergentes, preparando o terreno para futuros empreendimentos inovadores na região.

Entre os painelistas, destacaram-se Rafael Vargas de Quadros, presidente da CACISC, Cibele Scherer, analista de inovação e agronegócio do Sebrae RS Centro, e Guilherme Severo Ache, sócio-diretor da Insul Arames e Telas e presidente do SINMETEL. Eles compartilharam suas trajetórias profissionais e discutiram temas como Inteligência Artificial (IA), tecnologia no agronegócio, blockchain, Internet das Coisas (IoT), inovação e startups, proporcionando uma visão abrangente sobre o futuro dos negócios e das tecnologias.

O evento reuniu uma plateia diversificada, composta por jovens de diversas áreas, lideranças empresariais, vereadores, lideranças políticas, empresários, e diretores de universidades como UFSM e Ulbra Campus Cachoeira do Sul. A prefeita municipal, Angela Schuh, e a secretária de Administração e ex-presidente da CACISC, Maria Luisa Bonini, também marcaram presença, reforçando a importância do núcleo CACISC Jovem para o desenvolvimento e inovação da região.