Caos na estrada do Chimarrão: Van escolar atola e moradores clamam por socorro

A situação na estrada do Chimarrão, localizada no interior de Cachoeira do Sul, atingiu um ponto crítico na última semana. Com as péssimas condições da via, uma van escolar ficou atolada, deixando alunos e moradores em desespero. A população local, já cansada de enfrentar a precariedade do acesso, afirma que não sabe mais o que fazer para chamar a atenção dos órgãos competentes e resolver o problema.

O interior de Cachoeira do Sul encontra-se em um estado de abandono, sem soluções à vista para as constantes dificuldades enfrentadas pelos moradores.