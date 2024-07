CAOS NO INTERIOR I Estrada do Geribá em Cachoeira, barral deixa moradores indignados.

Os moradores da Estrada do Geribá, em Cachoeira do Sul, enfrentam diariamente um verdadeiro desafio ao utilizarem a via. A situação crítica da estrada tem afetado gravemente o transporte escolar e a rotina de quem precisa trafegar por ali. Recentemente, uma moradora relatou que ficou horas com o carro atolado ao tentar sair de casa. Para ilustrar a dificuldade enfrentada, ela enviou uma foto mostrando suas pernas e pés completamente cobertos de barro, evidenciando o estado deplorável da estrada.

A precariedade da Estrada do Geribá tem sido motivo de grande preocupação para a comunidade local, que clama por uma solução urgente por parte das autoridades. O transporte escolar, vital para a educação das crianças da região, está cada vez mais comprometido, agravando a situação de vulnerabilidade dos moradores.