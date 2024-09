Chuva volta ao RS nesta quinta-feira

A chegada de uma frente fria muda o tempo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 16° e 18° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Chove desde cedo no Oeste e no Sul. No decorrer do dia, a chuva avança e leva precipitações para as demais regiões. A precipitação pode variar de moderada a forte em diferentes pontos. Haverá trovoadas e risco isolado de granizo.

Com a atmosfera tomada de fumaça, é possível que ocorra chuva preta com fuligem junto da água.

A qualidade do ar melhora com a chegada da chuva. As nuvens carregadas e a fumaça na atmosfera podem deixar o céu com cores atípicas ou escuras na virada do tempo.

A temperatura cai bastante e volta a fazer frio no Sul gaúcho.