Começou a obra para capeamento asfáltico na Conde e Moron

Nessa semana, começou a obra para o capeamento asfáltico nas ruas Conde de Porto Alegre e Moron, que será feita pela empresa Ditrevi Engenharia. Na segunda-feira, a empresa iniciou os preparativos para a obra, mas foi nesta quinta-feira (04) que a comunidade pôde observar a movimentação do maquinário em ação, iniciando o serviço de drenagem pluvial, que começou junto à Ponte do Amorim, na Rua Conde de Porto Alegre.



O recapeamento ocorrerá na Rua Moron, no trecho que vai da frente da Pradozen até a Rua Conde de Porto Alegre. Já na Rua Conde, o trecho vai da Rua Moron até a Ponte do Amorim, totalizando uma extensão de 1,750 km e 17.663,50 metros quadrados.

O valor da obra é de R$ 3.279.384,42, e o pagamento será realizado por meio de financiamento junto ao Badesul, com prazo de execução da obra de 5 meses.



O trabalho prevê a limpeza geral das ruas, conserto de caixas coletoras de água, substituição de canos em alguns trechos, instalação de lombadas e faixas de pedestres, e sinalização horizontal e vertical. No trecho licitado, será realizada a correção dos pontos necessários, imprimação, pintura de ligação e camada de reperfilamento, para finalmente ser colocada a camada de asfalto.



Rua Conde – De acordo com o cronograma inicial, a obra começará pela Rua Conde de Porto Alegre, junto à Ponte do Amorim, com os serviços de drenagem pluvial, terraplanagem, reforço do subleito em alguns trechos e limpeza do local. Sempre que for necessária a interrupção do trânsito, a empresa comunicará conforme o cronograma da obra.