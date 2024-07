Plano Municipal de Turismo conta com a efetiva participação da comunidade

Os eventos relacionados à fase final da construção do Plano Municipal de Turismo – PMT, ocorridos nos dias 2 e 3 de julho, na sede da CDL, contaram com aproximadamente 25 participantes, formando um grupo qualificado e proativo, representando vários segmentos da comunidade cachoeirense.



Os eventos foram organizados pelas consultoras Roséli Azi Nascimento e Vânia Reis dos Santos, da empresa Entre Rios Consultoria e Eventos Ltda, contratada pelo Sebrae RS. Eles tiveram o apoio do Gestor de Turismo do Sebrae RS, Carlos Henrique Karsten Júnior, do Conselho Municipal de Turismo – Comtur e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – Smtel.



Na palestra do dia 2, a plateia presente pode imergir em conceitos e normativas que regem a organização estratégica da atividade turística nas esferas municipal, estadual e federal, bem como ficou ciente da importância da sustentabilidade fazer parte do planejamento e do poder indutor de desenvolvimento econômico e sociocultural do setor.



Na dinâmica do dia 3, o grupo participante degustou produções do município (arroz doce, condimentos e Encrenca), bem como pode interagir, por meio de formação de grupos de trabalho, na construção e atualização de diagnósticos, identificação de demandas, ações necessárias e seus entes responsáveis e na previsão de prazos de execução.



A Prefeita Municipal, Angela Schuh, prestigiou o evento, e fazendo o uso da palavra, frisou a importância da participação da comunidade neste momento único da história do município e agradeceu à CDL pelo acolhimento, bem como aos organizadores dos eventos e aos participantes pelo empenho.



Todas informações e dados coletados serão compilados pelas consultoras e apresentados à comunidade, em data a ser agendada, para posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores.