Comissão Pró-Medicina recebe as duas universidades interessadas para alinhamento do trabalho

A Comissão Comunitária Cachoeira Merece Medicina, formada por integrantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, recebeu representantes da Ulbra na segunda-feira (2) e da Unisc, nesta quinta-feira (5). Ambas as instituições concorrem no edital do Governo Federal para a instalação da faculdade de medicina em Cachoeira do Sul, através do Programa Mais Médicos. Na atual seleção só podem concorrer universidades privadas que possuam Campus com cursos presenciais na Região da 8ªCRS.



O prazo final para inscrição dos projetos é o dia 4 de outubro. Tanto a Ulbra como a Unisc já possuem protocolo de inscrição junto ao MEC e estão inserindo documentos e informações em seus processos. O resultado preliminar das 4 cidades do Rio Grande do Sul que serão contempladas com novos cursos sai no dia 31 de janeiro de 2025. A escolha da universidade que instalará o curso em Cachoeira, caso a cidade seja contemplada, se dará pelo MEC.



Até lá, a Comissão articula tecnicamente com as universidades, oferecendo subsídios e informações necessárias para o projeto. Além disso, a articulação política e a mobilização da comunidade são constantes. “A Comissão busca tratar ambas as instituições com as mesmas condições; nosso desafio é a utilização de todas as ferramentas para que o projeto de Cachoeira seja o melhor – tecnicamente e politicamente. Independente de qual universidade será escolhida pelo MEC, nós queremos a Medicina em Cachoeira do Sul e faremos todos os esforços necessários para isso”, declarou o Coordenador-Geral da Comissão Comunitária Pró-Medicina, Gilmar Luiz Colombelli, que é servidor da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde.