Comissária de avião da Voepass que caiu em Vinhedo era gaúcha e se dizia ‘apaixonada pela aviação’

Uma das comissárias de bordo do avião ATR-72 da Voepass, que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP), foi identificada como Debora Soper Avila, de 29 anos. Autoridades confirmaram que não há sobreviventes entre os 61 ocupantes da aeronave.

Natural de Porto Alegre, a profissional se descrevia como uma “apaixonada pela aviação”. A comissária trabalhava desde março de 2023 na Voepass, a antiga Passaredo. Formada em gestão de recursos humanos, Debora já havia trabalhado em outra companhia aérea entre 2018 e 2019.

“Comissária de bordo, apaixonada pela aviação e pela excelência em bem atender, encantar e ir além das expectativas”, escreveu Debora em uma rede social.

“Estou em choque. Amanhã [sábado, 10], eu e meu cunhado estaremos indo para São Paulo. A companhia aérea fez contato, vai conseguir um voo para nós, para a gente poder acompanhá-la de perto”, disse Luigi Soper, de 42 anos, irmão de Debora.

Na quarta-feira (7), o avião que caiu em São Paulo operou na rota entre Caxias do Sul, na Serra do RS, e Guarulhos. Segundo a prefeitura, que administra o aeroporto da cidade, não houve incidentes durante os voos no município.

Antes da confirmação da lista de vítimas, o governador do RS, Eduardo Leite, lamentou a tragédia.

“A queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP) é uma tragédia que entristece a todos nós. Desastres aéreos não fazem parte da rotina dos brasileiros e perder tantas vidas dessa maneira é muito impactante. Expresso a minha solidariedade às famílias das vítimas, rogando a Deus que lhes dê conforto nesse momento difícil”, escreveu em uma rede social.

O acidente em Vinhedo é o quinto mais fatal ocorrido em solo brasileiro. A maior tragédia aérea do Brasil ocorreu em 17 de julho de 2007, quando um avião da Tam que partiu de Porto Alegre não conseguiu pousar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e bateu em um prédio da companhia. Ao todo, 199 pessoas morreram – 98 moravam ou nasceram no RS.



Acidente



O avião com 57 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 61 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo (SP), no início da tarde desta sexta-feira (9).



Segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).



A Prefeitura de Valinhos, cidade vizinha a Vinhedo, informou em nota que não há sobreviventes no acidente. O governo de São Paulo não confirma essa informação e diz que está enviando reforços ao local.



“A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), a Polícia Civil e Militar estão mobilizadas no resgate das vítimas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos”, informou o governo de SP.



A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Cenipa, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a “ação Inicial da ocorrência”.











