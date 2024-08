Contagem regressiva para a 24ª Fenarroz: Ingressos e horários definidos

Faltando menos de uma semana para o início da 24ª Fenarroz – Feira da Reconstrução do Agronegócio, a comissão executiva do evento reforça as informações sobre valores de ingresso e horários de funcionamento do Parque da Fenarroz. O evento ocorrerá de 6 a 11 de agosto de 2024, no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

Ingressos e Estacionamento:

Ingresso Pedestre: R$ 16

Meia-Entrada: R$ 8 (Disponível para idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, e pessoas com deficiência (PcD) e/ou portadores de necessidades especiais e um acompanhante, todos devidamente identificados)

Crianças de até sete anos: Gratuito, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Estacionamento de Veículos: R$ 25 (Não inclui a entrada do motorista e dos demais passageiros)

Os portões serão abertos diariamente às 10h da manhã, mas será concedido acesso antecipado para os participantes do Espaço AgroTec conforme a programação de cada dia. O horário de encerramento das atividades será às 22h.

Para mais informações, entre em contato com a organização do evento ou visite o site oficial da Fenarroz.