Corrida do Fogo Simbólico dá início às comemorações da Semana da Pátria

Dando início às comemorações da Semana da Pátria, acontece no domingo, dia 1º, a Corrida do Fogo Simbólico, que neste ano homenageia a atleta cachoeirense Gabriele Nunes Pinto.



A corrida do Fogo Simbólico terá início às 8:30 no 13º Grupo de Artilharia de Campanha, percorrendo as Ruas Marques Ribeiro, Andrade Neves, 7 de Setembro, David Barcelos e Duque de Caxias, indo até a Praça Borges de Medeiros (Praça da Caixa d’Água).



A Pira da Pátria será acesa pela atleta homenageada e, após, serão hasteadas as bandeiras com entoação dos hinos e pronunciamento das autoridades. Além disso, haverá apresentação da EMEF Alarico Ribeiro com grupo de dança afro e grupo de teatro, acompanhados do Grupo Araras, da GRES Unidos da Vila, apresentação do grupo de capoeira Oxósse e de violão camerata da EMEF Baltazar de Bem e do DTG da EMEF Dr. Getúlio Vargas.



Guarda do Fogo na Pira da Pátria – Até o dia 7, diferentes grupos se revezarão para a Guarda do Fogo, conforme o cronograma ainda a ser preenchido:



Dia 1º: DTG da EMEF Dr. Getúlio Vargas;

Dia 2 de setembro: Escoteiros Ibiraiaras;

Dia 4 de setembro: Programa AABB Comunidade;

Dia 6 de setembro: Escoteiros Leões do Caverá.

Dia 7 de setembro: Desfile da Pátria durante a manhã.

As inscrições para o desfile encerram hoje, dia 26, mas as escolas, instituições e grupos que ainda queiram participar podem entrar em contato com a SMEd pelo 3724-6030.