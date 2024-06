Cremers reúne bancada federal para discutir a reconstrução da saúde no estado

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) reunirá, na segunda-feira (24), às 10h, a bancada federal gaúcha para tratar de medidas para a reconstrução da saúde no estado e qualificar o atendimento à população.



Os parlamentares comparecerão à sede do Cremers, em Porto Alegre, onde serão recebidos pelo presidente Eduardo Neubarth Trindade e conselheiros para avaliar os efeitos da tragédia climática e seus impactos na assistência à saúde.



Também serão tratadas questões específicas para qualificar o atendimento, como implantação de salário básico para médicos do setor público; fiscalização dos critérios de funcionamento de escolas de Medicina; e manutenção da Comissão Nacional de Residência Médica, entre outros assuntos relacionados à Medicina.