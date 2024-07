CRISE? Mateus Solano acusa TV Globo de não realizar pagamentosEntretenimento

A recente reclamação de Mateus Solano sobre o pagamento dos direitos de imagem das novelas da TV Globo causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais na quarta-feira (03/07). O ator, que ganhou destaque ao interpretar personagens memoráveis, desabafou em seu perfil sobre a reexibição de “Viver a Vida” no canal Viva, alegando que o canal não estaria remunerando adequadamente os atores envolvidos nas obras reprisadas.



O tumulto começou com o anúncio da reprise da trama de Manoel Carlos no Viva. Em uma postagem animada, o perfil do canal declarou: “Ansioso para a chegada da Luciana aqui no meu canal”, acompanhada de cenas dos primeiros capítulos. Mateus Solano, que vive um dos protagonistas da história, não se conteve e publicamente cobrou a TV Globo, questionando sobre os direitos conexos devidos. “Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes?”, provocou o ator.



Diante da repercussão, a TV Globo não tardou em responder. Na noite desta quarta-feira, a emissora emitiu um comunicado oficial, negando qualquer irregularidade no pagamento dos direitos autorais e conexos aos atores por conta das reprises. A nota enfatiza que todas as obras reexibidas, seja nas sessões “Edição Especial” e “Vale a Pena Ver de Novo” na TV aberta, ou nas reprises do Canal Viva na TV fechada, estão em conformidade com os contratos estabelecidos.



“A TV Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, de acordo com os contratos celebrados com cada um, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual, dos quais é uma grande defensora”, afirmou o comunicado.



A resposta da emissora tenta apaziguar a situação, ressaltando seu compromisso com a valorização dos direitos dos profissionais envolvidos nas produções. O desdobramento dessa polêmica ainda está por vir, mas uma coisa é certa: a discussão sobre os direitos dos artistas e a transparência na remuneração no meio televisivo ganhou mais um capítulo importante.