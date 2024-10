De olho no Gre-Nal, Grêmio realiza treino técnico em Porto Alegre

A tarde dessa terça-feira (15), ontem, foi de muito trabalho para o plantel gremista com foco no clássico Gre-Nal do próximo sábado (19), às 16h, no Estádio Beira-Rio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Após o aquecimento, o grupo realizou treinamento físico no Campo 1 do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Foram disponibilizados diversos circuitos de exercícios com os atletas revezando. Na sequência, Renato Portaluppi comandou um treinamento técnico. Para finalizar, trabalho de arremates.



Villasanti e Soteldo, defendendo as seleções de seus países, seguem ausentes. A partir desta quarta (16), todos os treinos da semana serão realizados no período da manhã.



Rafael Cabral



Segundo informações da jornalista Geovana Barcelos, do portal Bolavip Brasil, o Grêmio optou por não exercer a cláusula de compra de Rafael Cabral, estipulada em 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões). Com isso, o goleiro será devolvido ao Cruzeiro ao término de seu contrato de empréstimo, no final desta temporada.











Cabral não conseguiu conquistar a titularidade na equipe gaúcha, tendo disputado apenas seis partidas e sofrido oito gols, ficando atrás de Marchesín. A negociação inicial envolveu uma troca com o goleiro Gabriel Grando, que

também não permanecerá no Cruzeiro e deverá retornar ao Tricolor após o encerramento da temporada.

No atual elenco tricolor, o técnico Renato conta com cinco goleiros: Brenno, que deve deixar o clube, Caíque, Felipe Scheibig, que também está de saída, Marchesín, e Gabriel Grando, que retornará e deverá ser negociado no início da próxima temporada.