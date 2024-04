Presidente do CMS falará na câmara hoje sobre carta aberta a população, sobre caos na saúde municípal

O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, Sr. Luiz Aníbal Vieira Machado, está programado para comparecer à Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024, para discutir a situação crítica do sistema de saúde do município. Durante a sessão, Machado irá abordar os desafios enfrentados pela saúde local, como a escassez de recursos, a falta de profissionais e os longos tempos de espera para consultas e procedimentos.

A expectativa é de que Machado apresente uma análise detalhada da carta aberta enviada recentemente aos munícipes e suas representações, que descreve a situação problemática do setor. Além disso, o presidente do conselho deve solicitar a colaboração dos vereadores para buscar soluções sustentáveis e imediatas para os problemas enfrentados pelo sistema de saúde.