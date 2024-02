Vereador Magaiver pede nova sala para atendimento do IGP ao Governo do Estado

O vereador Magaiver Dias (PSDB) entregou nesta segunda-feira, 05/02, para o assessor chefe da Casa Civil, André Palácios, um ofício solicitando que o Governo do Estado providencie com máxima urgência uma nova sala de atendimento ao Instituto Geral de Perícias (IGP), que está sem funcionar no município desde que a atual sede junto a UERGS entrou em reformas, deixando a população sem atendimento.

Conforme Magaiver, a demanda é de grande apelo popular já que a procura para a confecção de novos documentos de identidade no município é alta. “Muitas pessoas perderam seus documentos na última enchente, alguns molharam e ficaram desconfigurados e outros foram extraviados, o município não pode ficar sem atendimento”, destacou o vereador.

Demanda do PSDB

A presidente municipal do PSDB, Dulce Lopes, acompanhou o parlamentar no encontro realizado na sede da Secretaria da Casa Civil no encontro que aconteceu em Porto Alegre. “Esta também é uma demanda do meu partido, que tem uma grande preocupação com a população cachoeirense. Agradeço a presidente Dulce por me acompanhar junto às pautas importantes da população cachoeirense”, finalizou Magaiver.

Foto: André Mariano | Ascom PSDB