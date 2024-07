Eduardo Coudet não é mais técnico do Inter. O clube anunciou nesta quarta (10) a saída do treinador argentino após uma sequência de cinco jogos sem vitória. A gota d’água foi a derrota para o Juventude no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.



Segunda passagem



Coudet retornou ao Inter em julho do ano passado para substituir Mano Menezes com a missão de encarar logo na segunda semana de trabalho o poderoso River Plate nas oitavas de final da Libertadores. Em uma emocionante disputa por pênaltis, Coudet alcançou o objetivo de bater o gigante argentino e avançar para as quartas de final.



O Inter esteve perto da final da Libertadores, mas levou a virada nos minutos finais no mata-mata com o Fluminense. No Brasileirão, usando reservas em boa parte da campanha, o Colorado sequer conseguiu brigar por vaga na Libertadores. A vitória no Gre-Nal, realizado logo após a queda na competição continental, foi o ponto alto do time no Brasileirão.



Expectativa não alcançada com reforços



Mesmo sem vaga na Libertadores, o Inter terminou o Brasileirão com uma sequência de vitórias e boas atuações, o que gerou expectativa de um 2024 melhor. Essa esperança ficou ainda maior com as chegadas de grandes reforços.

Nomes como Lucas Alario, Thiago Maia, Fernando e Rafael Borré se juntaram a um elenco que já contava com jogadores do nível de Rochet, Mercado, Aránguiz e Valencia, todos com disputas de Copa do Mundo no currículo.



Insucessos contra o Juventude



O Inter chegou a encantar a torcida na primeira fase do Gauchão, com uma sequência de vitórias e bons resultados, a principal delas no Gre-Nal. No período também se classificou na Copa do Brasil sobre ASA e Nova Iguaçu, somando um total de 10 vitórias.



Mas, na sequência, o Colorado levou a pior no mata-mata do Gauchão e foi eliminado pelo Juventude. A largada no Brasileirão foi regular, se mantendo no meio da tabela nas primeiras rodadas. Mas a derrota para o time de Caxias do Sul, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, encerrou a segunda passagem de Coudet pelo Beira-Rio.



Os números da segunda passagem de Coudet

62 jogos

30 vitórias

15 empates

17 derrotas

85 gols marcados

58 gols sofridos

56,45% de aproveitamento

*Técnico esteve suspenso em três jogos.