Emater/RS prevê safra de 5,28 milhões de toneladas para cereais de inverno

A projeção de um novo e não intenso La Niña renova a esperança de quem aposta nesta safra de inverno. Após um desastroso e chuvoso 2023, a Emater/RS-Ascar projeta uma produção 55,57% maior para as lavouras cultivadas de maio a novembro.



Conforme o primeiro levantamento da safra 2024, divulgado nesta sexta-feira, a expectativa é que o Estado colha uma safra de 5,28 milhões de toneladas de trigo, canola, aveia e cevada em 2024. O número conta com 1,84 milhão de hectares, extensão 7,11% menor que a do ciclo anterior.



A maior parte da safra virá do trigo, cuja projeção inicial aponta para 4,06 milhões de toneladas. Ante as 2,62 milhões de toneladas colhidas na temporada anterior – 70% das quais sem qualidade para atender a indústria panificadora, a alta será de 55,27%.



Se poupadas das geadas tardias do La Niña, as lavouras tritícolas poderão produzir, em média, 3,1 mil quilos de trigo por hectare, superando em 77% os 1,75 mil Kg/ha de 2023. A Emater/RS-Ascar confirma, no entanto, uma queda de 12,84% na área plantada com o cereal, estimada em 1,31 milhão de ha.





Em 2023, 1,50 milhão de ha foram dedicados à cultura no RS. Segundo o diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera, o movimento deve-se à frustração com a safra passada e à baixa rentabilidade do cultivo, principalmente frente à canola.



“Áreas de trigo são utilizadas para a canola, cuja produção vai praticamente toda para fabricação de óleo de cozinha”, explicou Baldissera.



A semeadura da oleaginosa está praticamente concluída no Estado. O prognóstico indica uma produção quase 100% maior que a do ano anterior, com 226,5 milhões de toneladas, frente aos 113,5 milhões de toneladas de 2023. O salto conta com um crescimento de 74,35% na área cultivada, principalmente nas regiões de Santa Rosa, Ijuí e Santa Maria, onde foram implantados mais de 80% dos 134,9 mil hectares cultivados com a planta neste ano.



O clima também deve beneficiar o cultivo de aveia. A agência de extensão rural indica que 365,5 mil hectares serão dedicados à aveia branca, com projeção de safra de 878,27 mil toneladas.



As lavouras de cevada, contudo, devem ocupar 34,42 mil hectares no Estado, menos 15,4% que no ciclo anterior, de 40,69 mil hectares. A expectativa, entretanto, é para uma produção de 111,7 mil toneladas, 41,18% a mais que as 79,12 milhões de toneladas de 2023.