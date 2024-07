ESTA é a data em que se deve plantar a cebola: Plante-a NESTE DIA e terá mais colheitas do que nos outros anos!

Como plantar cebola de cabeça brotada: passo a passo

Tire a casca externa da cebola de cabeça brotada; Com o auxílio de uma faca separe os brotos (provavelmente terá mais de um broto em cada bulbo); Seguidamente, coloque o broto em um copo com água para a formação das raízes; Com as raízes formadas, plante os brotos da cebola de cabeça brotada a 2,5 cm de profundidade em um substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem; Faça um buraco para cada broto e cubra-os de terra, deixando a parte verde exposta; Separe cada broto a no mínimo 7,5 cm de distância para que não briguem por espaço; Regue os brotos da cebola de cabeça brotada a cada dois ou três dias.



Como plantar cebola na água: Passo a passo

Para você que deseja reaproveitar aquele pedaço de cebola que sobrou na cozinha, aqui vai uma dica especial.

Com o auxílio de uma faca, corte a cebola ao meio; Pegue um copo ou recipiente de vidro e encha-o com água filtrada (a circunferência do copo deve ser menor que a cebola para que a mesma não cai totalmente na água); Espete quatro palitos de dente na circunferência da cebola deixando o mesmo espaço entre eles; Coloque a cebola com a raiz para baixo no topo do copo, deixando os palitos apoiados nas bordas da boca; Posicione o copo com a cebola em um local que receba muita incidência solar; Quando as raízes tomarem forma e um caule de flor nascer no topo, plante a cebola diretamente na terra a 2,5 cm de profundidade em um substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem; Faça um buraco para cada broto e cubra-os de terra, deixando a parte verde exposta; Separe cada broto a no mínimo 7,5 cm de distância para que não briguem por espaço; Regue os brotos da cebola de cabeça brotada a cada dois ou três dias.



Como plantar cebola roxa em vaso: Passo a passo

Com o auxílio de uma faca, corte a cebola roxa ao meio; Pegue um copo ou recipiente de vidro e encha-o com água filtrada (a circunferência do copo deve ser menor que a cebola para que a mesma não cai totalmente na água); Espete quatro palitos de dente na circunferência da cebola roxa deixando o mesmo espaço entre eles; Coloque a cebola roxa com a raiz para baixo no topo do copo, deixando os palitos apoiados nas bordas da boca; Posicione o copo com a cebola roxa em um local que receba muita incidência solar; Quando as raízes tomarem forma e os brotos começarem a nascer faça o transplante para um vaso; Para o vaso, acrescente uma camada de argila expandida ao fundo para facilitar a drenagem, depois preencha com substrato rico em matéria orgânica; Plante o broto da cebola roxa a 2,5 cm de profundidade no substrato do vaso; Regue o broto da cebola roxa a cada dois ou três dias e mantenha o vaso em um local que recebe bastante incidência solar.



Cuidados para que a cebola cresça de forma saudável

Uma técnica antiga para proteger os bulbos é a imersão em soluções salinas e de permanganato de potássio para prevenir doenças e congelamento. Atualmente, muitos jardineiros usam uma solução de Sulky-K para esse fim. Além disso, é essencial garantir que as cebolas recebam água suficiente, especialmente na primavera, para um bom desenvolvimento.

Plantar cebola pode ser mais agradável, simples e tranquilo do que você imagina! No entanto, apesar da cebola não exigir muitos cuidados é importante estar atento alguns pontos durante o cultivo.

Na hora de seguir as etapas de como plantar cebola em casa é fundamental fazer um canteiro em um espaço com bastante luz solar, pois isso facilita a formação dos bulbos embaixo da terra. Recomenda-se que o espaço receba no mínimo 6 horas de incidência solar. Não é a toa que a melhor época para o plantio é entre os meses de maio e junho;

Embora as etapas de como plantar cebola seja bem tolerante, é bom que o clima da região não seja menor que 13°C, nem maior que 28°C;

O solo na hora de como plantar cebola também deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado, ou seja, como plantar cebola não gosta de substrato encharcado, pois isso favorece a formação de fungos.



Como saber se a cebola já pode ser colhida?

As etapas de como plantar cebola podem demorar entre 60 e 80 dias até ocorrer o amadurecimento delas. Contudo, se você esperar muito para fazer a colheita, elas podem apodrecer embaixo da terra. Dessa forma, é importante ficar atento aos sinais que a cebola apresenta quando já pode ser colhida como: o bulbo da cebola emerge totalmente do solo; os brotos verdes murcham ou ficam marrons e surgem caules com flores.



Colheita o Ano Todo

Embora as cebolas de inverno não sejam adequadas para armazenamento prolongado como as de verão, elas oferecem a vantagem de fornecer uma colheita fresca durante todo o ano. Com uma estratégia de plantio adequada, você pode desfrutar de cebolas frescas desde o verão até a primavera seguinte.

Com essas dicas e cuidados, você pode garantir uma colheita abundante e saborosa de cebolas durante todo o ano!