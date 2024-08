“Enem dos Concursos”: gabaritos oficiais são divulgados; confira

O governo federal divulgou nesta terça-feira (20) os gabaritos oficias das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU). As provas foram aplicadas no último domingo (18) e tiveram 36 versões. Elas estavam distribuídas em oito blocos.

Ao todo, os candidatos estão concorrendo a 6.640 vagas em 21 órgãos.

O gabarito divulgado nesta terça-feira é chamado de preliminar, pois os candidatos ainda podem entrar com recurso se acreditarem que alguma pergunta teve resposta incorreta. O prazo vai até esta quarta-feira (21).



Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a abstenção nacional ficou em 54,12%, com 970.037 pessoas tendo realizado a prova. No Rio Grande do Sul, 54,33% dos inscritos no CNU não realizaram a prova.



Cronograma próximos passos

Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto

Divulgação das notas finais: 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro

Início da convocação para posse: janeiro de 2025



Confira os gabaritos



Gabarito Prova 1 a 8 – manhã

Gabarito Prova 9 a 16 – tarde