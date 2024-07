Farmácia Popular anuncia medicamentos gratuitos contra Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite

O Ministério da Saúde tornou gratuita a retirada de mais dez medicamentos no Programa Farmácia Popular a partir desta quarta-feira (10). De acordo com a pasta, com essa medida, pelo menos 3 milhões de participantes do programa poderão economizar até R$ 400 por ano. São remédios para tratamento de doença de Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite.



Esses medicamentos, que se tornaram gratuitos já estavam no programa, mas os usuários tinham de pagar uma porcentagem do valor deles. Agora 39 dos 41 itens distribuídos pelo Farmácia Popular são totalmente de graça para a população.





Confira a lista dos novos remédios gratuitos disponíveis no Farmácia Popular:



Colesterol alto



sinvastatina 10mg

sinvastatina 20mg

sinvastatina 40mg



Doença de Parkinson



carbidopa 25mg + levodopa 250mg

cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg



Glaucoma



maleato de timolol 2,5mg

maleato de timolol 5mg



Rinite



budesonida 32mcg

budesonida 50mcg

dipropionato de beclometasona 50mcg/dose





O paciente que precisa de medicamentos tem de ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo “Aqui tem Farmácia Popular”. O cidadão precisa apresentar dois documentos:



documento oficial de identidade com foto e número do CPF;

receita médica dentro do prazo de validade, emitida por médico do SUS ou particular.

Para a retirada das fraldas geriátricas, é preciso que o paciente tenha mais de 60 anos ou seja pessoa com deficiência e apresente prescrição, laudo ou atestado comprovando a necessidade do uso das fraldas.



O programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, anticoncepção, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Além de subsidiar – o governo paga uma parte do preço do medicamento – os remédios para o tratamento de diabetes mellitus associada a doença cardiovascular e distribuir fraldas geriátricas.