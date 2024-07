Movimento SOS Agro RS organiza nova mobilização para dia 17 em Porto Alegre

O movimento SOS Agro RS está convocando produtores, cooperativas e empresas do setor para uma mobilização agendada para o dia 17, em Porto Alegre. O grupo ainda está definindo o local da mobilização, que tem como objetivo cobrar respostas do governo federal à pauta de reivindicações, tendo como prioridade a prorrogação de parcelas de dívidas de custeio, investimento e comercialização por 15 anos, com 3% de juros e dois anos de carência. O SOS Agro RS é um grupo apartidário e realizou um ato na semana passada, em Cachoeira do Sul, reunindo milhares de pessoas.



Um dos organizadores do SOS Agro RS, o produtor rural Lucas Scheffer passou esta quarta-feira em Porto Alegre. “Estamos confirmando o apoio das federações e até a noite teremos a lista completa das que estão nos apoiando”, disse em grupos de WhatsApp do movimento que contam com cerca de 5 mil participantes. O movimento reuniu milhares de produtores rurais na semana passada em ato em Cachoeira do Sul, que não teve participação de representantes do governo federal.



O drama da agropecuária gaúcha foi levado na terça-feira aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um modelo de Medida Provisória (MP).



“Sofremos duas secas, deixamos de colher de colher 30 milhões toneladas de grãos e agora veio a pá de cal”, disse o presidente da Farsul, Gedeão Pereira.





A Farsul pediu apoio dos congressistas para intercederem junto ao presidente Luiz Inácio da Silva para implementar a MP.



Gedeão disse a Lira que existe recurso de R$ 7,2 bilhões que não foi utilizado na importação de arroz pelo governo federal. O recurso estaria amparado pelo Decreto Legislativo 36 e fora do arcabouço fiscal. “Acreditamos que com esses R$ 7,2 bilhões podemos equacionar todo o juro dos produtores no Estado e resolver a vida do produtor rural gaúcho”, afirmou o presidente da Farsul.



As reuniões com Lira e Pacheco tiveram participação de uma comitiva gaúcha liderada pelo vice-governador Gabriel Souza. Acompanham o grupo os secretários a Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, além de representantes de entidades ligadas às atividades econômicas das bancadas estadual e federal.