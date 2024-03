Fevereiro termina nesta quinta-feira com tempo abafado e instável no RS

O último dia de fevereiro deste ano bissexto terá instabilidade no Rio Grande do Sul. A circulação de umidade associada a um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o Centro do Brasil segue favorecendo a ocorrência de chuva no Sul do país.

Cachoeira do Sul – 🌦Chuva ❄22ºC ☀31ºC ☔6.4mm 💨7 Km/h⬆

De acordo com a MetSul, o sol até vai aparecer com nuvens hoje em diferentes cidades, mas a nebulosidade aumenta e tende a predominar no estado. Embora irregular e mal distribuída, a chuva atinge diversas áreas do território gaúcho, especialmente das Metades Oeste, Norte e do Centro do estado.

Em pontos isolados, a chuva pode ser forte. Com a umidade, o calor torna a ser abafado.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul:

Porto Alegre 23°C / 30ºC

São José dos Ausentes 17°C / 23ºC

Santa Cruz 23°C / 31ºC

Caxias do Sul 19°C / 25ºC

Chuí 22°C / 29ºC

Uruguaiana 24°C / 30ºC

Fonte: MetSul Metereologia