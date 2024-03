Inter vence ASA por 2 a 0 em Alagoas e avança na Copa do Brasil

O Inter passou por alguns minutos de instabilidade em Maceió, mas controlou o jogo e venceu o ASA-AL por 2 a 0 na noite desta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. Classificado, o Colorado agora enfrenta o Nova Iguaçu na segunda fase da competição com data a ser definida. O time carioca passou pelo Itabuna com um imponente 8 a 0.

Depois do apito inicial, os donos da casa perderam uma chance incrível com o meia Didira no primeiro lance do jogo. Sem goleiro, ele bateu para fora. No oportunismo, o argentino Alario girou na área e voltou a mostrar seu faro artilheiro aos 5 minutos.

No segundo tempo, com calma, a equipe de Eduardo Coudet foi dominando a posse de bola e fazendo valer sua qualidade amplamente superior. Vitão ampliou no começo do intervalo depois de ajeitada de Wanderson.

Sustos e Alario decisivo

Com menos de um minuto em Alagoas, o Inter quase viu o ASA abrir o placar após erro de Igor Gomes e Anthoni. Sem goleiro, o atacante Didira bateu por cima. O Colorado respondeu com efetividade e saiu na frente no oportunismo do atacante Alario. Depois de escanteio, o argentino aproveitou a sobra na área e colocou na rede aos 5 minutos.

Mesmo atrás no marcador, os donos da casa foram no embalo da torcida e viveram 15 minutos dominantes contra o Colorado. Didira desperdiçou nova oportunidade de empatar logo depois do gol de Alario. O empate veio aos 11 minutos. Para sorte colorada, Didira estava impedido depois de uma linda jogada do arisco lateral Gabriel.

Apesar de não estar inspirado, o time de Coudet teve facilidade para chegar ao gol do ASA quando encaixou boas trocas de passes. Mauricio quase ampliou aos 24 em toque de cabeça livre na área. Organizado, o ASA permaneceu atacando. Anthoni brilhou em cobrança de falta de Gabriel.

Antes do intervalo, quando a pressão arrefeceu, o Inter perdeu duas boas oportunidades de ir ao vestiário com um placar melhor. Bruno Henrique e Wanderson tiraram tinta da trave em finalizações perigosas.

Qualidade fala mais alto

Coudet optou pela entrada de Lucca na vaga de Alario para o segundo tempo. Aquela voracidade ofensiva do ASA parou nos minutos iniciais do primeiro tempo. Aos poucos, o time alagoano esbarrou na falta de qualidade e o Inter foi se impondo. Após escanteio, Wanderson ajeitou para o meio e Vitão, livre, empurrou para o gol vazio para fazer o 2 a 0.

Rômulo, Wesley e Bruno Gomes foram para o campo. O ASA atacava no desespero e deixava generosas brechas na defesa. Lucca, de calcanhar, perdeu uma bela chance. Ex-Grêmio, Viçosa entrou aos 31 minutos do lado alagoano na vaga de Didira. A torcida não perdoou as chances claras perdidas pelo jogador e vaiaram a saída do camisa 19.

Mesmo eliminado, o clube alagoano tentava ao menos o gol de honra. Paulinho entrou na área finalizando de primeira e parou na rede do lado de fora. A reta final custou a passar com o placar já definido. A única emoção veio aos 46, quando Alan Patrick quase anotou em chute rasante. Apito final e vaga na próxima fase para encarar o Nova Iguaçu.

Copa do Brasil – Primeira Fase

ASA-AL 0

Bruno Pianissola; Paulinho, Bennê, Roni Lobo, Gabriel, Colina, Allef (Thiaguinho), Wescley, Didira (Viçosa), Keliton e Flávio Souza (Feijão). Técnico: Rodrigo Fonseca

Inter 2

Anthoni; Bustos, Igor Gomes, Vitão e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Rômulo), Mauricio (Wesley) e Wanderson (Gustavo Prado); Alan Patrick e Lucas Alario (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Alario (05min/1°T) Vitão (09min/2°T)

Cartões amarelos: Renê e Alan Patrick (Inter) Alef (ASA-AL)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro (SC) e Tiaggo Americano Labes (SC).

Data e hora: 28 de fevereiro, quarta-feira, às 20h.

Local: Fumeirão, Maceio (AL)

