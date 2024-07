Frio extremo prevalece no RS nesta terça-feira

A onda de frio que segue no Rio Grande do Sul fará o frio extremo prevalecer em todo território gaúcho ao longo da terça-feira. Conforme a MetSul, o Sul do Estado deve sofrer com mínimas mais rigorosas.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 1° e 10° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O amanhecer será excepcionalmente frio no Oeste, Centro, fronteira com o Uruguai, Campanha, Serra do Sudeste e o Sul gaúcho com geada forte a severa e mínimas em muitas cidades de -2ºC a -5ºC. Em baixadas da Serra do Sudeste, em Pinheiro Machado, valores extremos de -6ºC a -8ºC.





O começo do dia em todo o estado será frio, embora na Metade Norte nuvens impeçam resfriamento maior em parte da região. O sol aparece com nuvens, mas a nebulosidade aumenta durante o dia na maioria das regiões, trazendo outra tarde fria.



Até o fim do dia, volta a chover em vários pontos do Norte e Nordeste gaúcho, como o Planalto, Alto Uruguai, Serra, vales, Grande Porto Alegre e Litoral Norte, instabilidade que segue no começo da quarta.