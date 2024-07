Feira da Agricultura Familiar será um dos grandes atrativos da 24ª FENARROZ

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto a diversidade e qualidade dos produtos da agricultura familiar, além de degustar e levar para casa uma variedade de itens, como queijos, linguiças, sucos, vinhos, pães, cucas, mel e doces. A feira também contará com uma seção dedicada a artesanato, plantas e flores, oferecendo uma experiência completa e enriquecedora.

A Fenarroz convida todos a prestigiarem e valorizarem a agricultura familiar, reconhecendo seu papel fundamental na construção de um agronegócio mais inclusivo e sustentável. A exposição da Agricultura Familiar será realizada no segundo piso do pavilhão de exposições, reservando um espaço especial para destacar a importância desse segmento.

Neste ano, mais de 40 expositores de diversas cidades do estado participarão da feira, em uma parceria entre a Fenarroz, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Emater, a Fetag e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. Essa iniciativa reforça o compromisso do evento em impulsionar o desenvolvimento rural, criando oportunidades de negócio e fortalecendo a economia local.

A 24ª FENARROZ é uma excelente oportunidade para todos conhecerem e apoiarem a agricultura familiar, contribuindo para um agronegócio mais robusto e sustentável.