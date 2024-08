Gabi Pinto é a atleta homenageada da 87ª Corrida do Fogo Simbólico

A cachoeirense Gabriele Nunes Pinto será a atleta homenageada na 87ª Corrida do Fogo Simbólico que integra as homenagens à Pátria deste ano.



A Corrida acontece na manhã do dia 1º de setembro, saindo do 3º Batalhão de Engenharia de Combate e seguindo até a Pira da Pátria, localizada na Praça Borges de Medeiros (Praça da Caixa d’Água).



A chegada do Fogo acontece no dia 19 de agosto, às 13h30min. Ele ficará no Batalhão até o dia da Corrida.

Gabriele Nunes Pinto ao lado da prefeita Angela Schuch.



Atleta e incentivadora da corrida de rua – Gabriele nasceu em Cachoeira do Sul no dia 02/08/1979, tem 45 anos, estudou e se formou em Direito na cidade natal e é

Servidora Pública da Justiça Federal desde 2006.



Na corrida de rua, Gabi coleciona medalhas:



* Campeã na categoria – Circuito de rústicas de Cachoeira do Sul no ano de 2017;

* Campeã na categoria – Circuito de rústicas de Cachoeira do Sul no ano de 2018;

* Quarto lugar na categoria – Circuito de rústicas de Cachoeira do Sul no ano de 2018;

* Segundo lugar categoria – Summer 48k em 2019, em Capão da Canoa – modalidade de 25km;

* Segundo lugar categoria – Meia Maratona Estadual de Santa Cruz do Sul no ano de 2021;

* Primeiro lugar categoria – Meia Maratona Estadual de Santa Cruz do Sul no ano de 2022;

* Terceiro lugar Geral – Meia Maratona Estadual de Santa Cruz do Sul no ano de 2022;

* Vice-campeã geral na 1º Meia Maratona Cachoeira do Sul no ano de 2022;

* Campeã geral na 1º Meia Maratona Cachoeira do Sul no ano de 2023;

* Campeã na categoria na corrida do Circuito Verão em Santa Cruz do Sul – Lago Dourado – 2024;

* Terceiro Lugar Geral no Duathlon do Circuito Verão em Santa Cruz do Sul – Lago Dourado – 2024;

* Participou de 3 TTT’s (Travessia Torres Tramandaí – modalidade quarteto misto), 3 participações na Meia Maratona Internacional de Porto Alegre (21km), e este ano fará a Meia Maratona Internacional de Florianópolis e sua primeira Maratona Internacional em Porto Alegre (42km).



É membro da ACJ (Associação do Ciclismo e Corrida do Jacuí), onde fundou o Projeto Social para Corredores “Correndo para um Futuro Melhor”, junto à Equipe Gui Art Hero Runners, em parceria com a Sociedade Rio Branco e apoio da Sicredi.