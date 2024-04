Ginásio Derlizão lotado marca a quarta rodada do Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão em Cachoeira do Sul.

O ginásio Derlizão foi palco de mais uma emocionante rodada do Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão em Cachoeira do Sul, nesta sexta-feira, 26. Com as arquibancadas lotadas, os torcedores vibraram com os jogos acirrados.

GERBAC 4X0 SOCIEDADE ZR

VILLARREAL 1X1 INDEPENDENTE

DYNAMO 0X3 ATLÉTICO LYON

C.A.A.F. 3X2 ATHLETICO NACIONAL

A rodada de ontem do campeonato de futsal daqui foi demais, cheia de emoção e mostrando como a galera de Cachoeira curte esse esporte. Os times deram tudo de si, lutando com garra e determinação em busca da vitória, num jogo de cada vez. Foi bonito de ver!