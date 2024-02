POLÊMICA DO CARNAVAL I Secretária da cultura, Mirela Kruel, ignora contato da imprensa para esclarecimento.

A secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, Mirela Kruel, está sob escrutínio público após sua recusa em prestar esclarecimentos à imprensa sobre alegações de favorecimento em uma licitação para a organização do carnaval de rua na cidade. Esta atitude levanta sérias preocupações sobre a transparência e a integridade do processo licitatório. A reportagem da Rede Fan de Comunicação entrou em contato com a secretária direto em seu Whatsapp, sem sucesso.

A controvérsia teve início após a divulgação de uma nota em um jornal local, indicando que a secretária estaria em negociações adiantadas com uma produtora para a realização do evento, antes mesmo da data oficial da licitação, agendada para o dia 8 de fevereiro. Este suposto comportamento levanta questões sobre a imparcialidade e a equidade do processo de licitação, uma vez que qualquer tipo de favorecimento ou pré-direcionamento fere princípios éticos e legais.

É de suma importância que autoridades públicas como a secretária de Cultura sejam transparentes e prestem contas à sociedade sobre suas ações e decisões. Ao se recusar a esclarecer as alegações feitas na mídia, Mirela Kruel não apenas mina a confiança dos cidadãos em sua gestão, mas também levanta suspeitas legítimas sobre a integridade do processo licitatório em questão.